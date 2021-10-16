Bülent Ersoy, hapse giren orkestra ekibinin ailesine para gönderdi

Bülent Ersoy'un Kıbrıs konseri öncesi PCR testleri sahte çıkan orkestra ekibi 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Orkestra üyeleri "Hayatımızı mahvettin" diyerek Ersoy'a tepki göstermişti. Ersoy'un müzisyenlerin ailesine para gönderdiği öğrenildi.

Bülent Ersoy'un orkestrası, 28 Ağustos’ta çift aşının yanı sıra test de istenen Kıbrıs'a girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalanmıştı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, yapılan son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bülent Ersoy yargı sürecinde, orkestrayı kurtarmak için tüm servetini harcayacağını söylemişti.

Orkestra üyeleri ise son duruşma çıkışı “Hayatımızı mahvettin” dedikleri Ersoy’a sözünü tutmadığı yönünde sitem etmişti.

Sözcü'nün haberine göre, Bülent Ersoy’un orkestrasının Türkiye’deki ailelerine 5 bin TL’lik maddi yardımda bulunduğu ancak ailelerin para değil onlara kavuşmak istediği öğrenildi.

Bu habere tepkiniz:



16/10/2021 11:17