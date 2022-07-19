Bülent Ersoy, önceki akşam Bodrum’da bulunan bir mekânda sahne aldı. Söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen sevenlerini coşturan Bülent Ersoy, sahnede para dağıttı.

Bodrum'da müzikseverlerle buluşan Bülent Ersoy yine sahnede fırtına gibi esti. Diva açıklamasında, “Bugüne değin her sahnem full dolmuştur.Ben sahnede yaşıyorum ve yaşatıyorum. Ayrıca bir sanaatkar olarak her sahnemin böylesine izdiham dolu olmasından gurur ve mutluluk duyuyorum” dedi.

Kendisini dinlemeye gelen Safiye Soyman’ı sahneye alarak bayramlaşan Bülent Ersoy, meslektaşına bayram harçlığını vermeyi ihmal etmedi.Sahnede tüm orkestra ekibine de çantasından çıkardığı parayı bayram harçlığı olarak dağıtan Bülent Ersoy'un o anları gündem oldu.

Diva Safiye Soyman'a 3 bin TL verirken orkestrasına da 5 bin TL verdi. Safiye Soymanaldığı paraları hemen saydı.

Sahnede tüm orkestra ekibine de çantasından çıkardığı parayı bayram harçlığı olarak dağıtan Bülent Ersoy'un o anları gündem oldu.

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19/07/2022 12:06