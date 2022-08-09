Bülent Ersoy'a ham altın hediyesi

Türk sanat müziğinin ‘Diva’sı Bülent Ersoy'a madenden çıkarılan ham altın hediye edildi.

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09/08/2022

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Bülent Ersoy'a ham altın hediyesi

Sanatçı Bülent Ersoy, Uşak’ta sahneye çıktı. Çevre illerden de gelen sevenleriyle buluşan Ersoy, kendi rekorunu da sahnede kırdı.

70 yaşındaki sanatçı hiç ara vermeksizin yaklaşık 4 saat sahnede kaldı.

Uşaklı bir hayranı, kendi altın madenlerinden çıkartılan iki parçadan oluşan ham altını Ersoy'a hediye etti.

Hediye karşısında şaşıran ve hayranına teşekkür eden sanatçı, "Hiç ham altın hediye almamıştım ama bu da diğerleri gibi dev kasamda yerini alacak" dedi.

09/08/2022 10:32
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TAGS: Bülent Ersoy, hediye, ham altın
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