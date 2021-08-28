Bülent Ersoy'a Kıbrıs konseri öncesi şok!
Bülent Ersoy KKTC’de vereceği konser öncesi büyük şok yaşadı. ‘Diva’ Lakaplı sanatçının orkestra ekibinin PCR testi sahte çıktı.
28/08/2021
Bülent Ersoy bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC’de ünlü bir otelde konser verecekti.
TV100'de yer alan habere göre; Ersoy’un konserinde sahne alacak orkestra ekibi Ercan Havalimanı’ndaki kontrollerde büyük şok yaşadı. Yapılan incelemede Korona tedbirleri kapsamında yapılan PCR testlerinin sahte olduğu anlaşıldı.
8 SAATTİR HAVALİMANINDA BEKLİYORLAR
Havalimanı görevlileri PCR testlerinin sahte olması üzerine ‘Diva’ lakaplı Bülent Ersoy’un orkestra ekibini havalimanında bekletiyor.