Bülent Ersoy'a Kıbrıs konseri öncesi şok!

Bülent Ersoy bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC’de ünlü bir otelde konser verecekti.

TV100'de yer alan habere göre; Ersoy’un konserinde sahne alacak orkestra ekibi Ercan Havalimanı’ndaki kontrollerde büyük şok yaşadı. Yapılan incelemede Korona tedbirleri kapsamında yapılan PCR testlerinin sahte olduğu anlaşıldı.

8 SAATTİR HAVALİMANINDA BEKLİYORLAR

Havalimanı görevlileri PCR testlerinin sahte olması üzerine ‘Diva’ lakaplı Bülent Ersoy’un orkestra ekibini havalimanında bekletiyor.

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28/08/2021 19:30