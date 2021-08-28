Bülent Ersoy'a Kıbrıs konseri öncesi şok!

Bülent Ersoy KKTC’de vereceği konser öncesi büyük şok yaşadı. ‘Diva’ Lakaplı sanatçının orkestra ekibinin PCR testi sahte çıktı.

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28/08/2021

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Bülent Ersoy'a Kıbrıs konseri öncesi şok!

Bülent Ersoy bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC’de ünlü bir otelde konser verecekti.

TV100'de yer alan habere göre; Ersoy’un konserinde sahne alacak orkestra ekibi Ercan Havalimanı’ndaki kontrollerde büyük şok yaşadı. Yapılan incelemede Korona tedbirleri kapsamında yapılan PCR testlerinin sahte olduğu anlaşıldı.

8 SAATTİR HAVALİMANINDA BEKLİYORLAR

Havalimanı görevlileri PCR testlerinin sahte olması üzerine ‘Diva’ lakaplı Bülent Ersoy’un orkestra ekibini havalimanında bekletiyor.

28/08/2021 19:30
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TAGS: bülent ersoy
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