Bülent Ersoy'dan 'canlı yayına alkollü çıktı' iddiasına yanıt: Sadece heyecan!

Benzemez Kimse Bize programının sunucusu Bülent Ersoy'un canlı yayına alkollü olarak çıktığı iddia edildi. Ünlü sanatçı sosyal medyada yer alan eleştirilere sunduğu programdan yanıt verdi. Heyecanlı olduğunu belirten Bülent Ersoy, “Bir yudum bir şey içmedim. Olsa söylerim. Sadece heyecan.” diye konuştu.

Programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve konuk sanatçı Yıldız Tilbe de Bülent Ersoy'un alkollü olmadığını söyledi. Ünlü sanatçıyı destekleyen Yıldız Tilbe, "Çok heyecanlı olduğunuzu biliyoruz. Heyecandan olduğunu biliyoruz" dedi.



Mustafa Keser ise, "Programı açarken elleri titriyordu, heyecandan" diye konuştu.

Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu gecede mikrofonu açık kalan Bülent Ersoy'un 'son program kovulduk' dediği duyuldu..

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20/09/2021 09:02