Bülent Ersoy'dan Hadise yorumu: Kalçaları çok hoşuma gitti

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Hadise'nin Harbiye Açıkhava'daki görüntüsü ve iddialı sözleriyle ilgili, 'Hadise Hanım'ı gördüm, çok güzeldi; o Lopez mi nedir o da öyle giyinmişti, bizden de bizim kızın yapması çok hoşuma gitti. Güzel de taşıdı kostümlerini. O kalçaları, kum saati gibi, çok çok hoşuma gitti' açıklamasında bulundu.

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Kurban Bayramı'nın 2. gecesinde Kıbrıs Girne'deki bir mekanda sahneye çıktı. Ersoy, tatilcilere, muhteşem bir müzik ziyafeti verdi.

HARBİYE AÇIKHAVA ÇOK ÖNEMLİ!



Bülent Ersoy'a 26 Ağustos'ta sahnesine çıkacağı Harbiye Açıkhava konseri hazırlıkları da soruldu. Diva: "Daha hiçbir hazırlık yapmadım. Sevgili Gülşah Saraçoğlu ve Semih Doğruer hazırlıyor bir şeyler. Bakacağım, nedir ne değildir... İstiyorum ki birkaç kıyafet giyeyim, bizim Maksim yıllarında olduğu gibi..." dedi.

BÜLENT ERSOY'DAN HADİSE AÇIKLAMASI!



Bülent Ersoy'a Hadise'nin Harbiye Açıkhava'daki görüntüsü ve iddialı "Mekanın sahibi geri geldi" cümlesi de soruldu. Ersoy: "Hadise Hanım'ı gördüm, çok güzeldi; o Lopez mi nedir o da öyle giyinmişti, bizden de bizim kızın yapması çok hoşuma gitti. Güzel de taşıdı kostümlerini. O kalçaları, kum saati gibi, çok çok hoşuma gitti" dedi.

Diva, Hadise'nin "Mekanın sahibi geri geldi" yorumuna ise: "Mekanın sahibi olunca biraz tuhaf oluyor, çünkü Tarkan Beyefendi var, benim kız var, serttir ya diktir benim gibi sanki ben doğurmuşum gibi Gündeş var. 5 gün okudu, daha da okuyacakmış, oranın sahibi bence Sevgili Ebru Gündeş ve Tarkan beyefendi oluyor diyorum; bu sözümün üzerinde de duruyorum.

Gündeş bir çıktı 5 gün arka arkaya zınga zıng doldurdu, bizim Tarkan beyefendi ha keza öyle; onlar böyle bir durumu yaratmışlarken 1 gece okuyor buranın sahibesi benim demek biraz mübalağa (abartı) olmuş" dedi.