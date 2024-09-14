Bülent Ersoy'dan İdil Bilgen yorumu: Şabaniye gibi

Mıss Turkey 2024 güzeli seçilen İdil Birgen, sosyal medyada gündem olurken genç kızla ilgili bir yorum da Bülent Ersoy'dan geldi.

Ünlü isimler Bilgen'e desteklerini dile getirse de bazıları sözlerini sakınmıyor.

Son olarak sanatçı Bülent Ersoy da Muhabir Online'a Miss Turkey 2024 birincisi ile ilgili fikrini açıkladı.

"ERKEKSİ HATLARI VAR"

Ersoy "Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi! Genç çocuk kırmayalım, üzmeyelim onu” ifadelerini kullandı.

İdil Bilgen, kendisine gelen eleştirilerle ilgili suskunluğunu bozarak "Yorumları hiç önemsemiyorum" demişti.