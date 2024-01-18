Bülent Ersoy'dan şoke eden Zeki Müren iddiası: 'İntihar etti o...'

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, 24 Eylül 1996 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 'Sanat Güneşi' Zeki Müren ile ilgili yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu.

Tepki çeken sözlerinden sonra 'Demet ve Jess'le Gel Konuşalım' programına konuk olan Ersoy, Müren ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı.

“KISKANÇLIĞINDAN ÖLDÜ” DEMİŞTİ

Ersoy, 'Dünya Güzellerim Masada' programında yaptığı açıklamayla gündem olmuştu.

"Zeki Müren mi büyük, Bülent Ersoy mu?" sorusu üzerine sanatçı, "Rahmetli Zeki Müren çok önemli bir stardı. Sanat ve şov açısından gerçek bir şovmendi. Müzeyyen Senar, bana 'Sen benim yerimi alacaksın' derdi. Zeki Müren de bana 'Japon Çiçeği' derdi. Müzeyyen Senar'ın sözlerini duyunca 'Allah'ım bu Japon'un canına al' demiş benim için. Ben de bunu yanında çalışanlarından duydum" demiş ve eklemişti:

“Zeki Müren acımasız bir insandı. Bunu kimse bilmez ama beni kıskançlığından öldü. 38 tane hap kullanıyordu normalde ama öldüğü gün hiç ilaçlarını almamış. Orada da kalp krizi geçirip öldü.”

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA: 'ZEKİ MÜREN İNTİHAR ETTİ'

Bülent Ersoy, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan 'Demet ve Jess'le Gel Konuşalım' programına konuk oldu.

'Sanat Güneşi' Zeki Müren ile ilgili iddialarını sürdüren Diva, yine çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Ersoy konuşmasında "Zeki Beycim çok kıskançtı ve haplarını almadı, intihar etti dedim... Onun için öldü zaten, kestirmeden intihar etti o bunun kimse aksini söyleyemez. 38 tane hap, her gün, rakam değişebilir..." deyince herkesi şoke etti.

Jess Molho se "Ciddi misin?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Jess "Bu haplar neydi efendim?" diye sordu.

Diva ise "Evet almadı..." diyerek konuşmasına devam etti:

"Kendisini en son öldüğünde gördüm hemen İzmir'e gittim morgdaydı, çıkarttırdım. Oya'yı da öyle görmüştüm. Sakalları uzamış, sakallarında pamuklar vardı. Halbuki onu bir yağla güzel temizleselerdi iyi olurdu. Onun iki yanağına dokundum 'bana hakkını helal et' dedim. Ama ben ona hiçbir zaman terbiyesizlik yapmadım..."

Ersoy devamında ise "Beni kıskanırdı ailesi açıklama yapıyormuş, zaten görüşmüyorlardı mirastan istifade edemediler" dedi.