Bülent Ersoy'u kahreden haber: Babası hastaneye kaldırıldı!

Usta sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz (89), geçtiğimiz yıl evinde hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.

"Felaket Tellalı" lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Diva Bülent Ersoy'la ilgili üzücü haberi duyurdu.

"BABASINI YANLIZ BIRAKMIYOR"

Akay, "Değerli sanatçımız Bülent Ersoy zor günler yaşıyor ve çok üzgün. Babası Fikret Erkoç düşerek hastaneye kaldırıldı ve kalça kemiğini kırdı. Tedavisi hastanede devam eden Fikret Bey'i, Bülent Ersoy bir an olsun yalnız burakmıyor" açıklamasında bulundu.

Öte yandan geçtiğimiz nisan ayında annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy, Show TV'de yayınlanan ve jüri üyesi olduğu TV programında duygusal anlar yaşamıştı.

İlk kez duygularını dile getiren usta sanatçı, annesinin kendisi için yerinin bambaşka olduğunu vurgularken, gözyaşlarına hakim olamamıştı.

"ANNE BEN DE GELECEĞİM"

Diva, "Ben tek başımayım. Çocuğum yok, kimsem yok. İnsanları mutlu etmek istiyorum. Anacığıma ‘Anne ben de geleceğim, yalnız kalmayacaksın burada’ dedim."

"70 yaşımdayım ama yine ana, yine baba hep olmalı. Annemi çok özlüyorum" açıklamasında bulunmuştu. Bülent Ersoy’un yaşadığı acı ve gözyaşları, stüdyodaki herkesi derinden etkilemişti.

Bülent Ersoy, annesinin İçerenköy’de bulunan evini kapatmama kararı almıştı. Hürriyet'in haberine göre; Ersoy, evde haftada iki gün temizlik yaptırıyor.

Diva, arada bir eve gidip tek başına dua edip, vakit geçiriyor ve kaybettiği annesinin acısını dindirmeye çalışıyor.

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17/09/2021 13:22