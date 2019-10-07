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Bülent Ersoy'un 20 kiloluk elbisesinde 10 bin taş kullanıldı

Bülent Ersoy, Şişli’deki Günay Restaurant’taki programına modacı Semih Doğruer imzalı 20 kiloluk elbiseyle çıktı

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07/10/2019

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Bülent Ersoy'un 20 kiloluk elbisesinde 10 bin taş kullanıldı

Bülent Ersoy’un 2 ayda, 10 terzi tarafından hazırlanan kostümü Fransız danteli üzerine 10 bin taş, tüy ve ayna parçalarıyla yapıldı. Bülent Ersoy’un tırnakları ve peruğu da kostümüne uygundu.

Bülent Ersoy geçen haftalarda 10 saat boyunca kaşını yaptırması ve kaşlarının her bir teline ayrı Ayetel Kürsi okuması ile gündeme gelmişti.

Öte yandan Bülent Ersoy geçen günlerde de modacı Semih Doğruer imzalı 20 kiloluk beyaz tuvaletiyle gündeme gelmişti. Sanatçının tuvaleti 220 metre tül kullanılarak, 20 kişi tarafından 40 günde hazırlandı.

07/10/2019 22:37
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TAGS: Bülent Ersoy’un 20 kiloluk elbisesinde 10 bin taş kullanıldı, HABER, KIBRIS,
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