Bülent Ersoy'un acı günü! Yaşayan tek büyüğüydü...

Geçtiğimiz yıl annesi Necla Poyraz ve babası Fikret Erkoç'un ölüm acısıyla sarsılanan Bülent Ersoy'un yaşayan tek büyüğü, halası İsmet Erkoç Soytürk hayatını kaybetti.

Bir süredir koronavirüs nedeniyle Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 99 yaşındaki İsmet Erkoç Soytürk, dün akşam vefat etti.

CENAZESİ YALOVA'DAN KALDIRILACAK

Soytürk, Yalova'da gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından yine memleketi Yalova'da toprağa verilecek. Ersoy'un da cenazede yer alması bekleniyor.

ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz nisan ayında annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy, Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.

Diva, anne acısından sonra baba acısını yaşadı. Ersoy'un eylül ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç da geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Show TV'de yayınlanan ve jüri üyesi olduğu TV programında duygusal anlar yaşayan ve ilk kez duygularını dile getiren usta sanatçı, annesinin kendisi için yerinin bambaşka olduğunu vurgularken, gözyaşlarına hakim olamamıştı.

"ANNE BEN DE GELECEĞİM"

Diva şunları söylemişti; "Ben tek başımayım. Çocuğum yok, kimsem yok. İnsanları mutlu etmek istiyorum. Anacığıma ‘Anne ben de geleceğim, yalnız kalmayacaksın burada’ dedim."

"70 yaşımdayım ama yine ana, yine baba hep olmalı. Annemi çok özlüyorum" açıklamasında bulunan Bülent Ersoy’un yaşadığı acı ve gözyaşları, stüdyodaki herkesi derinden etkilemişti.

Bu habere tepkiniz:



10/02/2022 10:12