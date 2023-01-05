Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor

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05/01/2023

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Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, hayatını konu alacak film için imza attı.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, hayatını konu alacak film için imza attı. Film teklifini kabul eden Ersoy, o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Menajeri Haluk Şentürk ve ‘Bergen’ filminin yapımcısı Mine Şengöz ile bir araya gelen şarkıcı, "Hayatımın imzası" ifadelerini kullandı.

Filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.

Filmin kadrosunda kimin yer alacağı veya Ersoy’u kimin canlandıracağı ise henüz bilinmiyor.

05/01/2023 22:12
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TAGS: Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor
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