Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor: ‘Diva’ senaryoyu onayladı

Sanat dünyasının efsane isimlerinden Bülent Ersoy’un hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Orchestra Content yapımcılığında hazırlanan filmin senaryosu, ünlü sanatçı tarafından onaylandı.

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12/02/2025

Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor: ‘Diva’ senaryoyu onayladı

Sanat dünyasının efsane isimlerinden Bülent Ersoy’un hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Orchestra Content yapımcılığında hazırlanan filmin senaryosu, ünlü sanatçı tarafından onaylandı.

Senaryosunu Mine Şengöz’ün kaleme aldığı film, Ersoy’un bilinmeyen yönlerini ve sanat hayatındaki önemli dönüm noktalarını konu alacak. Çalışmalar hızla devam ederken, filmin tretman aşamasının Mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.

Bülent Ersoy’un yaşamını konu alan bu yapım, müzik ve sinema dünyasında büyük bir merakla bekleniyor.

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TAGS: Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor: ‘Diva’ senaryoyu onayladı
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