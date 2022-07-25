Bülent Ersoy'un Hürrem imajı konuşuldu

70 yaşındaki Bülent Ersoy dün sosyal medya hesabından İzmir’den fotoğraflarını paylaştı.

Bir düğünde sahne alan Diva, “İzmir’i yaktım, yıktım dönüyorum. Hoşça kal İzmir” dedi.

Diva’nın yeni saç renginin yanı sıra milyonluk takıları ve uzun tırnakları da dikkat çekti.

Sanatçının hayranları Bülent Ersoy’u Hürrem Sultan’a benzetip beğendiklerini ifade etti.

Safiye Soyman da şu yorumu yazdı: “Harikasın tatlım. Muhteşem, çok yakışmış bu saç. Çok beğendim. İçi güzel, ruhu güzel, kendi güzel arkadaşım.”

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25/07/2022 09:37