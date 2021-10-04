Bülent Ersoy'un orkestrasının cezası belli oldu

Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaparken sahte PCR test sonucu ile yakalanan Bülent Ersoy’un orkestra ekibinin cezaları açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 21 kişilik orkestranın şefi, 45 gün hapis cezasına çarptırılırken orkestra üyelerine 1 ay hapis cezası verildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 21 sanık aleyhine verilen kararı Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Fadıl Aksun okudu...

21 kişilik orkestranın şefi 45 gün hapis cezasına çarptırılırken Orkestra üyelerine 1 ay hapis cezası verildi...

Ayrıca Sağlık Üst Kurulu kararına aykırı olarak sanıkların ülkeye girişine izin verilip konser vermelerini sağlayan politikacı ve bürokratlara soruşturma açılması emri de verildi..

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04/10/2021 12:35