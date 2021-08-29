Bülent Ersoy'un sahte PCR testli orkestrası mahkemeye çıkartıldı!
29/08/2021
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un KKTC'de vereceği konser öncesinde Ercan Havalimanı'nda yapılan taramalar sonucunda orkestra ekibinin PCR testleri sahte çıkmıştı. Diva'nın 21 kişiden oluşan orkestra ekibi bugün mahkemeye çıkartıldı.
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy dün akşam KKTC’de ünlü bir otelde konser verecekti.
'Diva' lakaplı Ersoy’un konserinde sahne alacak orkestra ekibi Ercan Havalimanı’ndaki kontrollerde PCR testlerinin sahte olduğu anlaşılmıştı.
Öte yandan Diva'nın orkestrasını oluşturan sahte PCR ile ülkeye girmeye çalışan 21 kişi konserin ardından tutuklanarak bugün mahkemeye getirildi.
Söz konusu kişilere yeniden PCR yapılmış ve negatif sonuç alınması üzerine polis gözetiminde halkın mağdur olmaması için konsere katılmaları sağlanmış ardından tutuklanmışlardı.