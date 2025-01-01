Bülent Şakrak yeni aşkını ilan etti: 22 yaş küçük sevgilisi tepkiye yol açtı

Geçtiğimiz yıl Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran ünlü oyuncu Bülent Şakrak, yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya hesabından duyurdu.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
01/01/2025

Bülent Şakrak yeni aşkını ilan etti: 22 yaş küçük sevgilisi tepkiye yol açtı

Kendisinden 22 yaş küçük meslektaşı Burcu Kirman’la ilişkisini ilan eden Şakrak, sosyal medyada tepki topladı.

Evliliği Tek Celsede Bitti

2015 yılında Ceyda Düvenci ile nikah masasına oturan Bülent Şakrak, 10 Temmuz 2023 tarihinde 8 yıllık evliliğini 15 dakikada sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası ihanet iddiaları gündeme gelmiş ve Şakrak’ın, “Maviye Sürgün” dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması nedeniyle boşandığı öne sürülmüştü.

Bu iddialar karşısında “Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir” diyerek konuyu geçiştiren Şakrak, bir süre Esra Akpınar ile ilişki yaşamış ancak çift kısa sürede yollarını ayırmıştı.

Yeni Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu

Aradığı mutluluğu sonunda bulan Bülent Şakrak, bu kez kalbini kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Burcu Kirman’a kaptırdı. Ünlü çift, yılbaşını Alaçatı’da birlikte kutladı.

Şakrak, sosyal medya hesabından Kirman’la birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti. Paylaşımına “2025’e biz girdik, Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın” notunu düşen Şakrak, gönderisine bir gül emojisi de ekledi.

Tepkiler Gecikmedi

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun yeni ilişkisine kayıtsız kalmadı. Şakrak’ın paylaşımına “Kız senden çok küçük abi” ve “Hızına yetişilmiyor” gibi yorumlar geldi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Bülent Şakrak, haber, magazin
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.