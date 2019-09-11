Bulgaristan ile Rusya arasında casus krizi

Bulgaristan ile Rusya arasında diplomatik gerginlik devam ederken, Bulgaristan'daki "Rusya Hayranları" isimli bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olan Nikolay Malinov, Rusya lehine casusluk yapmakla suçlandı.

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) yayın organı Duma'nın da eski yayıncısı olan Malinov, gözaltına alındıktan sonra 50 bin leva (25 bin avro) kefaletle serbest bırakıldı.

Sofya, Breznik ve Pernik şehirlerinde Malinov ile ilişkili 11 adreste arama yapılırken, aramalarda Malinov'un yazdığı ve Bulgaristan'ın jeopolitik rotasını Rusya'ya çevirmesini öneren "Bulgaristan İçin Gerekli Olan Yeni Jeopolitik Oryantasyon Değişimi" başlıklı bir rapor ile bazı dokümanlara el konuldu.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Malinov'un suçlu bulunması durumunda 15 yıla kadar hapis cezası alabileceğini bildirdi.

Malinov'un Rusya'daki "Rusya Stratejik Araştırmalar Derneği" ve "Çift Başlı Kartal Topluluğu" isimli iki sivil toplum kuruluşuyla temasta olduğunu belirten Tzatzarov, Rus istihbaratının eski bir ajanı olan Rusya Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı Leonid Reşetnikov'a 10 yıl Bulgaristan'a giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

Reşetnikov ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Amerikalıların Bulgaristan'da Rus casusları avı başlattığını" öne sürdü.

CUMHURBAŞKANINDAN TEPKİ

Bu arada, Rusya yanlısı BSP'nin adayı olarak 2016'da cumhurbaşkanı seçilen Rumen Radev, başsavcılığın girişimlerine tepki göstererek, "Rusya lehine casusluk suçlamaları alakasız ve kabul edilemez." dedi.

AB ve NATO yanlısı hükümeti de eleştiren Cumhurbaşkanı Radev, "İktidardakiler, içine battıkları zor sorunlarına çözüm ararken, panik içinde halkta cepheleşme yaratacak düşman göstermeye çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

GERGİNLİK NASIL BAŞLADI?

Bulgaristan ile Rusya arasındaki diplomatik gerginlik, Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği tarafından 9 Eylül'de açılan "Doğu Avrupa'nın Nazi Rejiminden Kurtuluşunun 75. Yıl Dönümü" isimli fotoğraf sergisi nedeniyle başlamıştı.

Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Anatoliyi Makarov'un açtığı ve arşiv fotoğraflarının yer aldığı sergiye ilişkin açıklama yapan Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, "Kızıl Ordu süngülerinin Bulgaristan'a yarım yüzyıllık komünist diktatörlük getirdiğini" ifade etmiş, Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinden bu açıklamaya tepki gelmişti.