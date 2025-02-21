Bulgaristan Parlamentosu, Ukrayna'ya asker gönderilmemesine ilişkin bildiriyi kabul etti

Bulgaristan Parlamentosu, belirli koşullar dışında ülke ordusunun Ukrayna'daki askeri eylemlere katılmamasına ilişkin bildiriyi kabul etti.

Bulgaristan Ulusal Televizyonu'na (BNT) göre, Parlamento'da kabul edilen bildiriyle Bulgar milletvekilleri, Ukrayna'daki savaşa dair tutumlarını yansıttı.

Bildiriye göre ülke ordusunun, NATO, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) iradesi dışında Ukrayna'daki askeri eylemlere katılmaması gerektiği vurgulandı.

Bildiride milletvekilleri, Avrupa'da istikrarın sağlanması ve korunmasıyla ilgilenen tüm tarafların dahil olacağı diplomatik müzakere süreci yoluyla Ukrayna'da kalıcı ve adil barışın sağlanması çağrısında bulundu.

Ayrıca Bulgar hükümetine, uluslararası çatışmaların diplomatik yollarla barışçıl çözülmesi politikasını sürdürmesi, çatışmaların azaltılmasına ve sürdürülebilir barışçıl çözümler bulunmasına yönelik girişimleri teşvik etmesi çağrısı yapıldı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve diğer bazı siyasi liderler, Parlamento'nun Ukrayna'ya asker yollanmaması için bir kez daha tutum açıklamasını istemişti.