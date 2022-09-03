Bulgaristan, Rus turistler için vize ücretini artıracak

Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, ülkesinin Rus turistlerden istediği vize ücretini 35 avrodan 80 avroya çıkaracağını bildirdi.

Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) konuşan Dimitrov, bugüne dek Rus turistlerin vize ücretlendirmesinde bazı kolaylıklardan yararlandıklarını ancak bu uygulamaya son verileceğini söyledi.

Dimitrov, şöyle devam etti:

"Rusların ülkemize girmesini tamamen yasaklamanın bir yolu yok ancak vize ücretlerine zam getirilecek. Pek uygun görmediğimiz bu karar, aslında Avrupa Birliği’nin (AB) kararıdır. Biz de AB üyesi olarak ona uymak zorunda kalacağız."

Bakan Dimitrov, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından iki ülke arasında direkt uçuşlar askıya alınmasına rağmen yılın başından bu yana 60 binden fazla Rus vatandaşının Bulgaristan’ı ziyaret ettiğini aktardı.

Rusların ülkenin Karadeniz sahillerinde yaklaşık 100 bin mülkü olduğuna işaret eden Dimitrov, "Bu turistler Türkiye üzerinden giriyorlar, Bulgaristan'a ulaşabilmek için ciddi masraflara katlanıyorlar ama yine de geliyorlar." diye konuştu.

Dimitrov, Bulgaristan için her bir turistin değerli olduğunu vurgulayarak ağustos sonuna kadar ülkeye gelen yabancı turist sayısının 6,1 milyona ulaştığını kaydetti.

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03/09/2022 14:14