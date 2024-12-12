Bulgaristan ve Romanya Schengen’e dahil oldu

Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği’nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen’e karadan da dahil oldu.

Brüksel’de AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Schengen’e dahil edilmesine karar verildi.

İki ülke, 31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilmişti. Ülkelerin Schengen’e katılımını son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya’nın engellemişti.

Göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle çekincelerini öne süren ülkelerden son olarak Viyana, vetosunu geri çekeceğini duyurmuştu.

Bulgaristan ve Romanya, 2007’den beri AB üyesi.