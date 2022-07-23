BRT'de bültenler 25 Temmuz'da yeniden yayınlanacak!

Başbakan Üstel, Bayrak Radyosu'nda kaldırılan bültenlere müdahale etti.

Haber Kıbrıs’ın BRT’de radyo bültenlerinin bazılarının yayından kalkması ile ilgili yaptığı yayın sonrasında Başbakanlık devreye girdi.

Bayrak Radyosu'nda sabah saat 08.00 ve akşam saat 22.30 haber bültenlerinin yayından kaldırılmasına kamuoyundan yoğun tepki gelince, konuya Başbakan Ünal Üstel müdahale etti. Elde edilen bilgilere göre Başbakan, müsteşarı aracılığıyla BRTK Yönetimi'nden konu ile ilgili izahat istedi. BRTK Yönetim Kurulu Başkanı, görevli bir grup personelin Covid-19'a yakalanması nedeniyle sorunun yaşandığını, 25 Temmuzdan itibaren bültenlerin yeniden yayınlanacağını bildirdi.

Müsteşar Hüseyin Amcaoğlu bilgi istedi

Haber Kıbrıs'ın elde ettiği bilgiye göre, haber bültenlerinin yayından kaldırılması ve tepkilerin yükselmesi üzerine Başbakan Üstel, araştırma yapması için Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu’na derhal talimat verdi.

Amcaoğlu'nun konuyu BRTK Yönetim Kurulu Başkanı ile görüşerek bilgi aldığı öğrenildi.

Personelin Covid-19'a yakalanması soruna neden oldu

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı'nın söz konusu sorunun görevli bir grup personelin Covid-19'a yakalanması nedebiyle yaşandığını söylediği belirtildi.

Haber bültenlerinin, Covid-19 pozitif teşhisi konulan ve raporlu olan personelin kuruma gelememesi nedeniyle ve tamamen geçici olarak verilemediğini musteşara anlatan yönetim kurulu başkanı, bu açığı ķapatmak için 08:00 ve 23:00 saatlerinde, televizyon haberler bültenleri ile ortak yayına geçişdiğini aktardı.

Bültenlerin şu anda televizyon ile ortak sürdürüldüğü ve bu durumun 25 Temmuz'a kadar devam edeceği bildirildi.

25 Temmuz'da normale dönülecek

BRTK Yönetim Kurulu Başkanının, Müsteşar Amcaoğlu ile yaptığı istişare neticesinde, Bayrak Radyosu haber bültenlerinin, 25.07.2022 tarihinden itibaren olağan şekliyle devam edeceği konusunda gerekli tedbirlerin alındığı vurgulanarak, konu ile ilgili hassasiyetin her zaman gözetildiği ifade edildi.

Haber Kıbrıs konuyu gündeme getirmişti

Bayrak Radyosu'nda bir haftadan beridir sabah 08.00 ve akşam 22.30 bültenlerinin yayından kaldırılması, tepkiye neden olmuş, vatandaşlar ve emekli BRTK çalışanları konuyu Haber Kıbrıs muhabirine bildirmişti.

Haber Kıbrıs'ta dün yayınlanan haber sonucu ülke genelinde vatandaşlar tarafından kurum yönetimine sert eleştiriler yöneltilmişti. Bunun üzerine Başbakan konuyu gündemine aldı.

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23/07/2022 15:59