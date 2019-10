Bulut Akacan kendini savundu!

Girne’de bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp ettikleri gerekçesiyle yargılanan iş insanı Bulut Akacan, Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’un davasında sanıklar savunma yaptı. Yargıç Füsun Cemaller Başkanlığı’nda, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda görülen davada, Bulut Akacan’ı avukat Kıvanç Rıza ile Mustafa Asena; Vasıf Kurbanov’u avukat İlker Sertbay, Orçun Özorçun’u ise avukat Doğa Zeki temsil ederken, Bulut Akacan ile Vasıf Kurbanov tanık kürsüsüne çıkıp yeminli şahadet verdi.

İş insanı Bulut Akacan, Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nun darp edilmesi ile ilgili yargılandığı davada kendini savundu. Akacan, olayı anlattı, Erhan Başay’ın suçlu olduğunu iddia etti.

Akacan’ın mahkemede söylediklerinin tam metni şöyle:

O gün yemek yemek için söz konusu restorana gittik. Son bir yıldır aynı yere sık sık gidiyorduk. Erhan Başay 14 ay yanımda çalıştı. İşten çıktığında alacak verecek meselemiz yok diye kâğıt imzalamadı ancak daha sonra 50 bin Sterlin alacağı olduğunu iddia etti. Her yerde hakkımda konuşuyordu. Babamı, eşimi ve kayınpederimi arıyordu.

O gün onu görünce yanına gidip, sen ne yaptığını sanıyorsun diye hesap sordum. Yaptığım karaktersizliktir dedim.

O da bana karşı hamlede bulundu. Elini kaldırdı havada tuttum. Daha sonra aşırı derecede agresifleşti. Küfürler ediyordu. Ben ona el hareketiyle durmasını söyledim. Küfürlerine devam ediyordu. Ona buradan defol git dedim.

Sonra mekan sahibi bizi kovdu. Bizde restoranın dışına çıktı. Orçun, Erhan Başay’ı tutmaya çalışıyordu. Çünkü aşırı derecede sinirliydi ve tutmasa daha kötü şeyler olabilirdi. Orçun’un amacı kavgayı önlemekti. Başay’ı tuttu çünkü agresif taraf oydu.

Sonra Başay gözüme yumruk atıp, küfürlerine devam edince ben de sinirlendim ve aramızda karşılıklı vuruşmalar başladı.

O esnada Vasıf da Orçun da bizleri ayırmaya çalışıyordu.

Kavga esnasında Başay ayağıma vurduğu için yere düştüm. Bu esnada Zeki beni yere çarpmamam için tuttu. Vasıf son anda beni tuttuğunu görünce yanlış anladı ve onu yumrukladı.

Vasıf’ın kendi iradesi ile yaptığı bu eylemden ne ben ne de Orçun sorumlu değil. Bu bir kazaydı, aniden gelişti. Orçun’un tek amacı bizim bir birimize vurmamızı engellemekti. 9 aydır boşu boşuna yatıyor.

“Oraya gitmemizdeki tek amaç yemek yemekti”

Vasıf da hata yaptı, bir yanlış anlamadan dolayı zekiyi yumrukladı ve bugün buradayız.

Kimseyi azmettirmedim, teşvik etmedim ve olayın yaşanması için cesaretlendirmedim. Keşke o gün o masaya hiç gitmeseydim.

Oysa oraya gitmemizdeki tek amaç yemek yemekti. O gün saat 14.00’da iş toplantım vardı ancak Başay’ı görünce hakkımda konuştuklarını sormak istedim.

Bu olay çok abartıldı. Basın çok abarttı. Polis soruşturma aşamasında taraflı davrandı. Ben burada olmamı gerektirecek bir şey görmüyorum. Evet hatam Başay’ın masasına gitmekti, çok ağır bedel ödedim ve ödüyorum. İş hayatım, ailem her şey etkilendi. Bu olayın tek suçlusu Erhan Başay’dır. Olay esnasında saldırgan taraf oydu. Ben de o kadar küfürden sonra ve gözüme yumruk atınca karşı atağa geçtim.

Zeki Asımoğlu’nu bu olaydan önce tanımıyordum. Beni yere düşerken tutmaya çalıştı. Böyle bir insana neden kasıt duyayım ki. Zeki beyi yerde görünce şok oldu. Yanımda Can diye biri vardı, ambulansı aramasını söyledim. Polisin ve ambulansın gelmesini bekledim. Zeki bey yerde kanlar içerisinde yatarken Başay hakaretlerine devam ediyordu. Hatta restoran sahibi Güran Atakar,”yeter abi yeter adam yerde yatıyor. Nedir yaptığın diye çıkıştı.

Zeki beye üzüldüm, kalp spazmı geçirdim. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yattım. Kız kardeşim de orada doktordur. Ben orada yatarken zeki beyi sordum. Kız kardeşim ve o zaman başhekim olan Bülent Dizdarlı, 9 Ocak’ta Zeki’nin şifa ile taburcu edildiğine dair rapor olduğu söylendi, sonra bu 10 Ocak daha sonra taburcu tarihi 11 Ocak oldu.

Ancak alt mahkemede Zeki beyin beyin kanaması geçirdiği, kafatasında çatlak olduğu söylendi. Bunların hiçbiri doğru değildi. Alt mahkeme yanıltıldı. Polis benim daha fazla tutuklu kalmam için bunu yaptı. Polis hepimizin polisi ve adil olması gerekir.

Bu olaydan çok etkilendim, çok büyük ceza aldım. Burada amacına ulaşan tek kişi Başay oldu. Hem tazmin edildi hem de iş hayatım kötüleşmesine neden oldu. O kazandı geriye kalan herkes acı çekti.

Kurbanov: Sadece bir yanlış anlamaydı

Vasıf Kurbanov ise, “Olay günü yemek yemek için oraya gittik. Aniden olay çıktı. Ne olduğunu almadım. Tek amacın kavgayı ayırmaktı. Kavga sırasında Başay ile Akacan arasında karşılıklı küfürler oldu. Kavgada Bulut bey yere düştü, o sırada arkam dönüktü. Baktım zeki beyi onu tutarken görünce vurduğunu sandım ve bu nedenle ben de vurdum. Sadece bir yanlış anlamaydı. Çok pişmanın, hayatlıyım. Kimse bana talimat vermedi, her şey o an gelişti. Her şey için çok pişmanın, keşke olmasaydı” şeklinde konuştu.

Kurbanov’un dinlenmesinin ardından dava pazartesine ertelendi. Pazartesi günü Orçun Özorçun dinlenecek.

11/10/2019 19:46