Bulut Akacan sanal bet konusu ile ilgili polise ifade veriyor

İş insanı Bulut Akacan dün Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet operasyonu sonrası polise ifade vermeye çağırıldı.

Öte yandan Akacan’ın dayısı Okan Erdoğan, dün yapılan operasyon sonucu tutuklanmıştı.

Bulut Akacan öğle saatlerinde ifadesine alınmak üzere Mali Şube'ye çağırıldı.

Polisin Akacan'ın sanal bet suçu ile ilgili bağlantısı olup olmadığını araştırıyor. Akacan’ın ifade sonrası tutuklanması söz konusu olduğu aktarıldı.

Öte yandan Girne'de Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis sitelerine call-center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynattığı tespit edilerek tutuklanan Okan Erdoğan, Gizem Paralı, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Batuhan Çetinyürek, Baran Arda, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır çıkarıldıkları mahkemede 3 gün tutuklu kalmalarına karar verilmişti.