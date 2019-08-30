Bulut Akacan tutuklandı!

İş insanı Bulut Akacan dün gerçekleştirilen sanal bet operasyonu sonrası tutuklandı. Girne'de FEO ELEGANCE sitesinde dün yapılan Sanal Bet operasyonunda Bulut Akacan'ın dayısı Okan Erdoğan ve personeli 10 kişinin ardından Bulut Akacan da tutuklama emri ile tutuklanarak ifadesi alınmak üzere Lefkoşa'daki Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Sanal Bet operasyonu ile ilgili tutuklanan Bulut Akacan'ın ifadesi alındıktan tutuklandı. Akacan yarın mahkemeye çıkartılacak.