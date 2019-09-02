HABER KIBRIS

ad

Bulut Akacan yeniden mahkemeye çıkarıldı

ads
02/09/2019
HK

ads
Bulut Akacan yeniden mahkemeye çıkarıldı

Aralarında iş insanı Bulut Akacan'nın da bulunduğu “Yaşa Dışı Bahis” suçundan tutuklu 11 kişi bugün yeniden mahkemeye çıkartıldı.  

Girne’de işadamı Bulut Akacan’ın sahibi olduğu FEO Elegance isimli sitede bulunan ve yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen bir daireye düzenlenen operasyonda, yasadışı bahis sitelerinin Bulut Akacan'a ait olduğu tespit edilmiş ardından Bulut Akacan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarılmış ve 2 gün tutukluluk alınmıştı.

 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: bulut akacan, yasa dışı bet
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.