Bulut Akacan yeniden mahkemeye çıkarıldı

Aralarında iş insanı Bulut Akacan'nın da bulunduğu “Yaşa Dışı Bahis” suçundan tutuklu 11 kişi bugün yeniden mahkemeye çıkartıldı.

Girne’de işadamı Bulut Akacan’ın sahibi olduğu FEO Elegance isimli sitede bulunan ve yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen bir daireye düzenlenen operasyonda, yasadışı bahis sitelerinin Bulut Akacan'a ait olduğu tespit edilmiş ardından Bulut Akacan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarılmış ve 2 gün tutukluluk alınmıştı.



