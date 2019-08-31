Bulut Akacan'a 2 gün tutukluluk, Hastaneye sevk edildi

İş insanı Bulut Akacan, sanal bet operasyonu kapsamında tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme Akacan’ın “ifadesi alınan tutukluklara etki edebileceği” gerekçesi ile 2 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

Akacan’ın avukatı müvekkilinin kalp hastası olduğunu hatırlatarak, kendi doktoru tarafından kontrol altında tutulmasını talep etti.

Kendi avukatının talebine rağmen, talebe karşı çıkan Bulut Akacan, böyle bir kararın mahkemeyi zor duruma sokabileceğini belirtti ve kontrol istemediğini söyledi.

Akacan’ın talebine rağmen mahkeme iki gün tutukluluk kararı yanında, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kontrol yapılmasına emir verdi.

Sağlık durumuna göre Akacan, iki günü ya polis kontrolünde hastanede ya da polis nezarethanesinde geçirecek.