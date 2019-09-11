Bulut Akacan’a ait olduğu iddia edilen bahis siteleri para basmış

Bulut Akacan’a ait olduğu iddia edilen Kalabet ve Dobrabet isimli yasa dışı iki bahis sitesinden 1 yılda 48 milyon TL gelir elde edildiği açıklandı

Şirketler milyon TL’ler kazandırdı!

Polis, Kalebet ve Dobrebet isimli iki yasa dışı bahis sitesinin 2017 yılı ortalarında beridir faaliyette olduğunu ifade etti. Polis, Kalebet’te 2018 ile 2019 yılı döneminde yasa dışı betten 39 milyon 595 bin TL gelir elde edildiğini, 25 milyon 20 bin 314 TL de gideri olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Polis çavuşu, Dobrabet’te ise 9 milyon 152 bin 386 TL gelir, 6 milyon 724 bin 924 TL gider olduğunu söyledi. Polis, elde edilen suç gelirinin ise yeni kurulan bir şirkete aktarıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, söz konusu şirketle ilgili de soruşturma başlattıklarını söyledi. Polis, 28 kişiden ifade alacaklarını, aranan ve tutuklanması söz konusu olan 3 kişi olduğunu söyledi. Polis, şimdiye kadar alınan 52 ifadenin 45 şinin sanal betle ilgili olduğunu, 5 kinin ise bitcoin ile ilgili olduğunu, sanal para ile de yasa dışı bahis oynatıldığına dair bazı bulgular olduğunu söyledi. Zanlı Akacan’ın çok sayıda şirketi olduğunu, soruşturmanın bu nedenle genişlediğini ifade eden polis, zanlı Gökdere’de bilgisayar ve cep telefonu gibi emareler olduğuna inandıklarını ancak evinde yapılan aramada bir şey bulamadıklarını söyledi.

Polis, Gökdere’nin kullanımında bulunan 500 bin TL değerindeki araçla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi. Zanlının Akacan’a ait kiralık araç şirketinde çalışan bir işçi olduğunu ifade eden polis, söz konusu aracı hangi parayla aldığını araştırılacağını, suç geliri ile almış olma ihtimali bulunduğunu ifade etti.