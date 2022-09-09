Buna kaza diyemezseniz, resmen cinayet girişimidir

Gönyeli’de yaşanan bir kaza, kaza sonrası yapılan soruşturma ve ortaya çıkan detaylar, hafta başından bu güne gündeme getirdiğimiz, cezaevinin neden mahkum yığını haline geldiğini anlatan, hepimizin ders alması gereken bir ihmaller zincirini ortaya çıkardı

Olaya baktığınız zaman, yol içinde müşterileri ile tartışan bir taksi şoförüne, gecenin 4’ünde, o karanlıkta başka bir aracın çarptığını görüyorsunuz. Tepki basit, “Yahu o saat yol içerisinde tartışılır mı?” Olayı da bundan İbaret sanırsınız. Asla öyle değil

Olayı derinden incelediğiniz zaman, seri bir ihmaller zincirinin sizi, “Yahu bu ülkede gerçekten güvende değiliz” noktasına taşıdığını göreceksiniz. Hiçbirimiz ama hiçbirimiz, sokakta bir felaketin bizi nasıl bir köşeye cansız ya da ağır yaralı iteceğinin farkında değiliz

Gece 4… Bir taksi şoförü. 19 yaşında… 19 yaşında taksi şoförü olur mu? Gecenin o saatinde 19 yaşında “çocuk”, bırakın taksi şoförü olarak, sokakta güven içinde mi? 19 yaşındaki bir çocuğun altına taksiyi kim, neden verdi? Soruları artırabilirim

Devam edelim. Aracına üç Afrika kökenli öğrenciyi alıyor. Gönyeli bölgesinde araçtan inen Afrika kökenli öğrenciler, parasını vermiyor. Bir nedenle tartışıyorlar. Parasını alamayan genç, araçtan inerek Afrikalı öğrencilerin peşinden gidiyor

O sırada, yol içerisinde tartışma devam ederken, kiralık bir araç, olanca şiddetiyle Ozan Polat isimli 19 yaşındaki “çocuk” taksi şoförüne çarpıyor. Ozan, 40 metre sürükleniyor. Ozan’a çarpan araç sürücüsü ve tartıştığı 3 Afrikalı öğrenci hızla olay yerinden uzaklaşıyor

Bölgede olaya şahit olanlar aracılığı ile 112 aranıyor, Ozan hastaneye götürülüyor. Kafatasında ciddi kırıklar var. Yoğun bakıma alınıyor. Şimdi ölümle yaşam arasında, ailesi, yoğun bakım kapısında göz yaşı döküyor, Ozan ise hayata tutunmaya çalışıyor. Tüm dualarım onunla

Peki, sonra ne oluyor? Polis, vurup, kaçan aracın peşine düşüyor. Tam 1.5 saat sonra beyzademizi Küçük Kaymaklı- Dumlupınar arasında bir yerde, yakalıyor. Araç darmadağın, o araçla yaklaşık 5 kilometre uzaklaşmış ve saklanmış

Polis beyzademizi yakalıyor, alkol testi yapıyor. Alkollü. Kimlik tespiti yapılıyor. İsmi John Oyofo. Ve sıkı durun, skandallar zinciri devam ediyor. Meğer bizim Oyofo, hem içkili, hem bir yayaya vurup kaçacak kadar vicdansız. Ama tüm bunların bir nedeni var

Polis, mahkemede olguları aktarırken, satır arasındaki bir bilgi tüyler ürpertiyor. Nijerya uyruklu Oyofo, 9 Mart 2021 tarihinde öğrenci kaydı yaptırmak üzere KKTC’ye geliyor, geçici kayıt yapıyor. 8 Mayıs 2021’den itibaren tam 488 gündür KKTC’de kaçak yaşıyor

Hadi bir soru daha soralım. Oyefe’ye aracı kim kiralıyor? Ülkede kaçak olan birisi, alkol tesiri altında, kiralık bir araçla sokaklarda dolaşma özgürlüğünü, cesaretini nereden alıyor? Oyofo gibi, kaç kaçak daha sokaklarımızda serseri mayın gibi cirit atıyor?

Sorgulayalım, birlikte sesimizi duyuralım. Siz de bu olayla ilgili yorum ve görüşlerinizi yazın. 19 yaşında bir taksi şoförü normal mi? Alkollü ve kaçak bir şahsın altında kiralık bir araç olması normal mi? Ülkemizde mülteciye dönüyoruz, bu gidiş normal mi? YORUMLARINIZI BEKLİYORUM. GÜNAYDIN

Bu habere tepkiniz:



09/09/2022 08:36