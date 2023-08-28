Bundesliga 2. Hafta | Bayern Münih 3-1 Augsburg

Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih ve Augsburg, Allianz Arena'da karşılaştı.

Ev sahibi ekip, Augsburglu Uduokhai'nin kendi kalesine attığı gol ile 32'de öne geçti. Bayern Münih'in yeni golcüsü Harry Kane 40 ve 69'da takımı adına farkı açan golleri attı. Konuk takımın tek golünü 86'da Beljo kaydetti.

Bayern Münih puanını 6 yaparken, Augsburg 1 puanda kaldı.