Bundesliga bildiğiniz gibi! 5 maçta 19 gol

Bundesliga'da ilk hafta maçları oynanırken saat 16.30'da başlayan 5 karşılaşmada 19 gol çıktı. Sezonun ilk haftasındaki başkent derbisinde Union Berlin sahasında Hertha Berlin'i 3-1 mağlup etti.

Bundesliga'da 2022-23 sezonu dün oynanan Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçıyla başlamış ve Bavyera ekibi sahadan 6-1'lik farklı zaferle ayrılmıştı.

Cumartesi günü 16.30 seansında başlayan 5 maçta da gol sağanağı durulmadı. Oynanan 5 maçta toplam 19 gol çıktı. Bundesliga'da şu ana kadar oynanan 6 maçta çıkan gol sayısı ise 26.

Sezonun açılış haftasında iki başkent ekibini karşı karşıya getiren maçta Union Berlin sahasında Hertha Berlin'i 3-1 mağlup etti.

Freiburg, Augsburg deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrılırken Mönchengladbach ise sahasında Hoffenheim'ı 3-1 ile devirdi.

Wolfsburg ile Werder Bremen'in 2-2 berabere kaldığı haftada Mainz ise Bochum deplasmanından 2-1 üstün ayrıldı.

Bundesliga'da Cumartesi günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Wolfsburg 2-2 Werder Bremen

Augsburg 0-4 Freiburg

Mönchengladbach 3-1 Hoffenheim

Bochum 1-2 Mainz

Union Berlin 3-1 Hertha Berlin

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06/08/2022 20:11