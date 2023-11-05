Bundesliga | Borussia Dortmund 0-4 Bayern Münih

Bundesliga'da Bayern Münih, derbide Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup edip zirve takibini sürdürdü. Bavyera ekibinde Harry Kane, karşılaşmayı 3 golle tamamladı.

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Der Klassiker'de Borussia Dortmund ve Bayern Münih karşı karşıya geldi.

İlk 10 dakikada bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlüğü yakalayan Bayern Münih, devreye bu skorla önde girdi. Bavyera ekibinin ilk yarıdaki gollerini Dayot Upamecano ve Harry Kane kaydetti.

İkinci yarıda 72. dakikada Harry Kane, bir kez daha ağları havalandırırken İngiliz golcü, 90. dakikada hat-trick yaptı ve skoru belirledi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in kazandığı haftada hata yapmadı ve yenilmezlik serisini sürdürüp puanını 26'ya yükseltti. Borussia Dortmund ise ligdeki ilk yenilgisini alırken 21 puanda kaldı.

Bundesliga'da Bayern Münih gelecek hafta Heidenheim'ı konuk edecek. Borussia Dortmund ise deplasmanda Stuttgart'la karşılaşacak.