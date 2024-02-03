Bundesliga | Heidenheim 0 - 0 Borussia Dortmund (Maç sonucu, puan durumu)

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 20. haftasının açılış maçında deplasmanda Heidenheim ile 0-0 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga'nın 20. hafta maçında Heidenheim, Borussia Dortmund'u konuk etti. Voith Arena'da oynana müsabaka 0-0 beraberlikle sona erdi.

Dortmund bu sonuçla puanını 37'ye yükseltirken, 4. sırada yer aldı ve bir maçı eksik olan lider Bayer Leverkusen'in 12 puan gerisinde kaldı. Heidenheim ise 24 puanla 9. basamakta yer alıyor.

ALMANYA LİGİ PUAN DURUMU

SALİH ÖZCAN 59 DAKİKA OYNADI

Sarı siyahlı takımda maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Salih Özcan, 59. dakikada yerini Emre Can'a bıraktı.

ÜST ÜSTE 4. BERABERLİK

Heidenheim, Bundesliga'da üst üste 4. kez berabere kaldı. Alman ekibi bu karşılaşmadan önce oynadığı 3 maçta Hoffenheim, Wolfsburg ve Köln ile oynadığı müsabakalarda 1-1'lik skorlarla berabere kalmıştı.