Bundesliga devi Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Thomas Tuchel, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Alman antrenör, "Açıkçası benim için sürpriz oldu. Beklemiyordum bu teklifi ve daha önce herhangi bir iletişimimiz yoktu. Kariyerime yurt dışında devam edeceğimi düşünüyordum." dedi.



Bavyera ekibinde eski yardımcılarından Anthony Barry'yi de görmek istediğini söyleyen Tuchel, "Antrenör ekibim de açıkçası buna hazırlıklı değildi. Ailelerinin gösterdiği anlayış için teşekkür ediyorum. Benimle birlikte yıllardır çalışan Arno Michels ve Zsolt Low da burada benimle çalışacak. Umarım şu anda Chelsea'de görev yapan Anthony Barry'de aramıza katılır." açıklamasında bulundu.



Chelsea'ye Frank Lampard'ın isteğiyle katılan Anthony Barry, Thomas Tuchel'in Londra ekibinde görev yaptığı dönemde teknik ekipte yer almıştı.



Tuchel'le yolların ayrılmasının ardından Barry, takımda kalmış ve Graham Potter'ın ekibine dahil olmuştu.

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26/03/2023 10:48