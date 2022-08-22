Bundesliga'da Bayern Münih'in gol şovu: 7-0

Bundesliga'nın 3. hafta maçında Bayern Münih, Bochum'a konuk oldu.



Gol yağmuruna dönüşen maçta Bavyera ekibi rakibi 7-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.



Son şampiyonun golleri 4' Leroy Sane, 25' Matthijs De Ligt, 33' Kingsley Coman, 40', 60' Sadio Mane, 69' Cristian Gamboa(k.k.) ve 76' Serge Gnabry'den geldi.



Julian Nagelsmann'nın ekibi ligin ilk haftasında E.Frankfurt'u 6-1, ikinci hafta ise Wolfsburg'u 2-0 mağlup etmişti.

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22/08/2022 09:12