Bundesliga'da dev maçların haftası

Almanya Bundesliga'da hafta sonu zirveyi yakından ilgilendiren 3 maça sahne olacak. Lider Bayer Leverkusen ve en yakın takipçisi Bayern Münih deplasmanda, Borussia Dortmund ise evinde 3 puan almak için sahaya çıkacak.

Bundesliga'nın 14. haftasında 3 önemli karşılaşma oynanacak.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve ligin yenilgisiz iki takımından biri olan Bayer Leverkusen, Bundesliga'da sezonun sürpriz takımlarından Stuttgart'a konuk olacak.

10 Aralık Pazar günü oynanacak maç TSİ 17.30'da başlayacak.

13 haftada 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Leverkusen, topladığı 35 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Stuttgart ise 13 hafta sonunda 10 galibiyet ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada yer alıyor.

Bayern Münih, Frankfurt deplasmanında

Lider Bayer Leverkusen'in en yakın takipçisi Bayer Münih, geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı nedeniyle sahasında Union Berlin maçını oynayamamıştı.

1 maçı eksik olan Bavyera ekibi, hafta sonunda Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

Eintracht Frankfurt-Bayern Münih maçı, bugün TSİ 17.30'da başlayacak.

Ligin bir diğer yenilgisiz takımı Bayern Münih, 32 puanla ikinci, Eintracht Frankfurt ise 18 puanla yedinci sırada yer alıyor.

Signal Iduna Park'ta zorlu maç

Bundesliga'da zirve mücadelesini yakından ilgilendiren bir diğer maçta Borussia Dortmund ve Leipzig karşı karşıya gelecek.

İnişli çıkışlı bir performans sergileyen iki takımın mücadelesi bugün TSİ 20.30'da başlayacak.

Zorlu maç öncesinde Leipzig 26 puanla rakibinin 1 puan önünde dördüncü, Borussia Dortmund ise 25 puanla beşinci sırada yer alıyor.