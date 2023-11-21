Bundesliga'da Leverkusen fırtınası

Bayer Leverkusen, Bundesliga ve UEFA Avrupa Ligi'nde yenilgisiz lider durumda bulunuyor. Alman ekibinin, İspanyol sol beki Grimaldo da performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Bundesliga'da, Bayer Leverkusen fırtınası esiyor. Xabi Alonso yönetiminde sezona müthiş bir başlangıç yapan Alman ekibi, yarıştığı her kulvarda zirvede yer alıyor.

Ligde çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik alan Bayer Leverkusen, 31 puanla Bayern Münih'in önünde lider konumda.

UEFA Avrupa Ligi'ne de iyi başlayan Alonso'nun ekibi, H Grubu'ndaki ilk 4 maçını da kazandı ve milli maç arasına lider girdi.

Kırmızı siyahlılar, Almanya Kupası'nda ise birinci ve ikinci tur maçlarını kazanarak son 16 turuna kalmayı başardı.

Bayer Leverkusen'de Boniface ve Wirtz gibi hücum oyuncularının yanında performansıyla dikkat çeken isim Alejandro Grimaldo oldu.

28 yaşındaki sol bek, sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan bonservissiz olarak takıma katılmıştı.

İspanyol futbolcu, bu sezon çıktığı 17 maçta 8 gol, 6 asist üretti.

Grimaldo, bir savunma oyuncusu olmasına rağmen takımında en çok skor katkısı yapan 3'üncü oyuncusu olmayı başardı.

Başarılı oyuncu, İspanya Milli Takımı'na da bu sezon ilk kez çağrıldı.