Bundesliga'da sürpriz geri dönüş: Bayern Münih bu sezon ilki yaşadı

Almanya Bundesliga'nın 25. haftası sürpriz sonuçlara sahne oldu.

Lider Bayern Münih, iki farklı öne geçtiği maçta sahasında Bochum'a kaybetti. Bayern Münih, Raphael Guerreiro'nun 14 ve 28. dakikalardaki golleriyle skoru 2-0'a getirdi.

Bavyera ekibinin ikinci golünden üç dakika sonra konuk Bochum, Jakov Medic'le farkı bire indirdi. Bayern Münih'te 42. dakikada Joao Palhinha kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın ilk devresi Bayern Münih'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken Bochum ikinci yarıda geri döndü. Konuk takım 51'de Ibrahima Sissoko'yla skora dengeyi getirirken Matus Bero 71'de skoru 3-2 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında skoru koruyan Bochum, Bayern Münih'i deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla Bayern Münih ligde sezonun ilk iç saha yenilgisini aldı. Bochum bu galibiyetle puanını 20'ye yükseltti, Bayern Münih ise 61 puanda kaldı.

Bundesliga'da aynı saatte başlayan diğer iki karşılaşmada Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen evinde kaybetti. Borussia Dortmund sahasında Augsburg'a 1-0, Bayer Leverkusen ise Werder Bremen'e 2-0 yenildi.

Bayern Münih'in kaybettiği haftada Bayer Leverkusen şampiyonluk yarışında önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Bugün alınan sonuçların ardından Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen 2006-07 sezonundan sonra ilk kez aynı maç gününde sahadan yenilgiyle ayrıldı.