Bundesliga'da zirve hattı hata yapmadı: Lider Leverkusen'den gövde gösterisi
Almanya Bundesliga 16. hafta maçları oynandı. İlk üç sırada yer alan Bayer Leverkusen, Bayern Münih ve Stuttfart maçlarını kazandı.
21/12/2023
Almanya Bundesliga 16. hafta maçları oynandı. İlk üç sırada yer alan Bayer Leverkusen, Bayern Münih ve Stuttfart maçlarını kazandı.
Almanya Bundesliga'ya 16. hafta maçlarıyla devam edildi.
Bayer Leverkusen, sahasında ağırladığı Bochum'u 4-0 mağlup etti. Lider Leverkusen puanını 42'ye yükseltti.
Xabi Alonso'nun takımı ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Bayern Münih takibini sürdürüyor
Bayern Münih, Wolfsburg deplasmanında kazanarak puanını 38'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı.
Stuttgart ise sahasında ağırladığı Augsburg'u 3-0 mağlup ederek 34 puanla 3. sıradaki yerini korudu.
Gecenin maçlarında sonuçlar şöyle;
Eintracht Frankfurt 1-1 Mönchengladbach
Heidenheim 3-2 Freiburg
Leverkusen 4-0 Bochum
Stuttgart 3-0 Augsburg
Wolfsburg 1-2 Bayern Münih