Bunları asla dondurucuya koymayın!

Biliyoruz hayat kurtaran dondurucunuz sizin en yakın arkadaşınız. Ama siz yine de yiyeceklerinizi taze olması için buzdolabında saklayın.

Yumurtalar

Bütün yumurtalar dondurucu dışında tutulmalıdır. Yumurta genişleyerek, kabuğu çatlar ve bakteriler içine girer. Hatta bazen kabuk bozulmadan kalır, sarısı ve yumurta akını karıştırdığınızda şuruplu ve sert bir kıvam oluşur. Benzer şekilde, soslar ve şekerli krema da yumurta ile yapıldığından dondurucudan çıkarıldığında sert ve lastik gibi olabilir.

Püf noktası:Eğer yumurtayı dondurmak istiyorsanız, yumurtanın sarısı ve beyazını çırptıktan sonra ya 1/2 yemek kaşığı şeker ya mısır şurubu ya da 1 çay kaşığı tuz ekleyin.

Bazı meyve ve sebzeler

Özellikle içinde yüksek miktarda su olan ürünler, dondurucudan çıkarıldıktan sonra gevşek ve cıvık olur. Muhtemelen donma ve çözülme sonrası lezzet ve kokusunda da bir değişiklik meydana gelecektir. Marul, salatalık, lahana ve karpuz buzdolabında saklanmalı. Domates dondurulabilir ama sonrasında sadece yemek yapmak için kullanılmalıdır. Diğer yiyecekler dondurulma sonrası, lapa gibi olur.

Peynir

Keçi, lor peyniri gibi yumuşak peynirleri dondurucudan aldığınız zaman taneli olur. Çedar veya kaşar peyniri gibi sert peynirler ise derin dondurucuda saklanabilir ama yine de dondurucudan çıkardıktan sonra peynirleriniz solgun olabilir.

Diğer süt ürünleri

Hemen hemen tüm süt ürünleri dondurucu dostu değildir. Krema dondurucudan çıktıktan sonra dağılarak sulu ve kremsi olur, yoğurt, süt ve süt bazlı ürünler sos haline gelir.

Baharatlar

Çoğu baharat ve çeşniler, raflarda saklanmalıdır. Dondurucu baharatların raf ömrünü uzatmaz, tat ve aromalarında büyük değişikliğe sebep olur. Sarımsak, biber ve imitasyon vanilya acı olur. Soğan ve kırmızı biberin lezzeti değişir. Köri ise küflü bir aromaya sahip olur. Diğer bir yandan taze baharatlar, dondurulabilir. Ancak sadece tatlandırıcı olarak kullanılırsa sağlıklı olur. Yoksa ıslak ve gevşek bir hale gelir, bunun da güzel bir çeşni olmayacağını garanti ederiz.

Kızartılmış yiyecekler

Kızarmış gıdaları herkes sever. Ama dondurulmadan öncesinde gevrek olan gıdalar, çözülmesi sonucu hamur gibi bir hale gelir. Burada sıradışı bir durum var, ev yapımı kızarmış patatesleri kızarttıktan sonra dondurucuya koyabilirsiniz. Ve çözülme olmadan da hemen kızartmalısınız. Tadı hala güzel, gevrek olur ayrıca yağ miktarını ayarlayarak daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz.

Soslar

Salata sosları ve çeşnileri, mesela mayonez gibi sosları buzdolabında saklamak daha iyi. Aynı zamanda bunları açtıktan sonra hemen yemek güvenli. Dondurduğunuz zaman içindeki malzemeler ayrışacak. Mayonez içindeki yumurtalar, yağ ve sirke ayrılarak, üzerinde sıvı bir tabaka kalacaktır.

Patates

Patates kızartması olmadığı sürece, patatesleri asla dondurucuda saklamayın. Bunların dondurucuya saklanıp çıkarıldıktan sonra lapa, solgun, sulu ve sert olacaktır.

Pişmiş makarna

Bazı taze makarnaları pişirmeden önce dondurucuda saklayabilirsiniz.Ancak pişirildikten sonra buzdolabında saklamalısınız. Dondurulmuş pişmiş makarna çözüldükten sonra lapa gibi bir hale gelecek ve tekrar ısındıktan sonra eminiz yeme konusunda biraz kararsız kalacaksınız.

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28/09/2021 16:11