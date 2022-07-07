Newsner'da yayınlanan makaleye göre, soğan kabuklarının tahmin etmediğiniz birçok faydası var. Bunları öğrendikten sonra bir daha asla çöpe atmayacaksınız.

Avrupa’da her yıl 500 bin ton soğan kabuğu çöpe atıldığı söyleniyor. Oysa, onları değerlendirmeliyiz. Örneğin,

Dr. Victor Gurewich, çiğ soğan veya soğan kabuğunu çeşitli şekillerde tüketmenin yüksek yoğunluklu yağ proteine yardımcı olduğunu ve kolesterolü dengelediğiniz söylüyor. Deneye katılan ve soğan kabuğu tüketen kişilerin yüksek yoğunluklu yağ proteini oranının %30 arttığı görüldü.

HASTALIĞA YAKALANMA RİSKİNİZ AZALIR

Araştırmacı Vanesa Benitez, kolon kanseri, tip 2 diyabet ve kardiyovasküler rahatsızlıkların soğan kabuğu tüketimiyle engellendiğini ortaya koydu. Soğan kabuğundaki fenolik bileşikler damar hastalıklarının ortaya çıkmasını da önlüyor.

ANTİOKSİDAN DEPOSU

Soğan kabukları antioksidan deposu olarak görülüyor. Vücudunuza ve sinir sisteminize olan katkısı çok büyük.

OBEZİTEYİ ÖNLER

Soğan kabuklarında yer alan lif tok hissetmenizi sağlar. Ayrıca Vanesa Benitez’in araştırmasına göre de obezite ve tip 2 diyabeti önler.

TANSİYONU DENGELER

Araştırmalarda, soğan kabuğunda yer alan bazı maddelerin tansiyonu dengelediği görüldü.

SAÇI GÜÇLENDİRİR/ YENİ SAÇ TELLERİ ÇIKARIR

Araştırmalarda, sülfür bulunan soğan kabuğunun saç köklerini güçlendirdiği ve saçların uzamasını hızlandırdığı görüldü.

NASIL TÜKETMELİ?

Soğan kabuklarını öylece yemek kulağa çok da çekici gelmeyebilir. Ancak soğan kabuğunu yemeklerinize dahil ederek faydalarından yararlanmak mümkün.

Mesela sos hazırlarken rendelenmiş soğan kabuklarını sosunuza ekleyebilirsiniz. Bir diğer yöntem de soğan kabuklarını 10-15 dakika kaynatmak ve soğuduktan sonra içmek. Ancak organik soğanlar kullandığınızdan emin olun.

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07/07/2022 15:58