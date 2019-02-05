Bunu kadınlar söylüyor: 'Çıplak gezsin daha iyi'

Sosyal medya hesabında genellikle çıplak fotoğraflar paylaşmasıyla ünlü olan model Emily Ratajkowski, geçtiğimiz gün Super Bowl’un Atlanta’daki partisine katıldı. Geceye giderken, Magda Butrym markasına ait, sırtı açık kırmızı bir bluzu siyah skinny jean ve sezonun trendi beyaz çizmelerle kombinleyen Ratajkowski, eline de sarı bir çanta aldı.

Gerek renklerin uyumsuzluğu, gerek rüküşlüğü sosyal medyanın diline düştü. Özellikle kadın kullanıcılar bol bol Emily fotoğrafı paylaşarak ‘Şimdi anladık neden sürekli çıplak gezdiğini, meğer giyinmeyi bilmiyormuş’ gibi yorumlar yaparken, bazıları da ‘Böyle giyinecekse çıplak gezsin daha iyi’ dedi…