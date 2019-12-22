Bunun adı sorumsuzluk!

Haber Kıbrıs-Özel

Girne- Lefkoşa anayolu üzerinde akşam saatlerinde çekilen bir fotoğraf sorumsuz bir şoförün kazaya davetiye çıkarttığını gözler önüne serdi. Sorumsuz bir sürücü aracının arkasına taktığı çimento makinesi ile birçok kişinin hayatını riske attı. Havanın kararmaya başladığı bir saatte aracının arkasına taktığı çimento makinesinin ışıklarının olmaması birçok vatandaşın çarpmamak için ani manevralar yapmasına neden oldu. Öte yandan sorumsuz şoförün sağ şeritten ilerlemesi ise birçok vatandaşın tepkisini çekti.

Sosyal medyada ciddi eleştiriler yapıldı

Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde çekilen fotoğraf kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı. Birçok vatandaş Girne-Lefkoşa anayolunda birçok kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak “Trafiğe kaç can gitti halen daha akıllanmıyoruz” yorumlarını yaptı. Bazı vatandaşlar ise Girne-Lefkoşa anayolunda akşam saatlerinde sık sık aynı manzaranın yaşandığını belirtti.

Polis göreve davet edildi…

Fotoğrafa tepki gösteren vatandaşlar polisi göreve davet etti. Yapılanın insan canına kasıt olduğunun altını çizen vatandaşlar polisin etkin kontrol yapmasını istedi.

22/12/2019 18:21