Bunun adı vahşet! Vicdansız adam köpeği böyle sürükledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaydedilen görüntülerde, vicdansız bir adam arabasının arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde kaydedilen görüntülerde kimliği belirlenemeyen bir şahıs, aracının arkasına boynundan bağladığı köpeği metrelerce sürükledi.

OLAYI KAYDEDEN VATANDAŞ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Vicdansız adam, hemen arkasından gelen ve olayı kameraya kaydeden vatandaşın uzun uzun kornaya basmasına rağmen hiçbir tepki vermeyerek yoluna devam etti. Videoyu kaydeden vatandaş ise olay esnasında gözyaşlarını tutamadı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı.

4 bin 252 lira para cezası

Köpeğin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine dün gözaltına alınan R.D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

R.D.'ye 4 bin 252 lira idari para cezası kesildi.