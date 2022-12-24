‘Buradayım’/ ‘Here I am’ sergisi bugün Rüstem’de açılıyor

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24/12/2022

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‘Buradayım’/ ‘Here I am’ sergisi bugün Rüstem’de açılıyor

‘Buradayım’ / ‘Here I am’ ,  geleceğini  ‘Sanat Işığı’nın aydınlattığı yolda yürümeyi seçen gençlerin atölye çalışmalarından oluşan portfolyo sergisi bugün Lefkoşa'da Rüstem Kitapevi’nde açılıyor.

 

Luna Art Stüdyo bünyesinde üniversiteye hazırlık yapan altı gencin buluştuğu sergi ‘Buradayım’ / ‘Here I am’ ile ‘Ben benim, ben yeteneklerimle buradayım!’, diyerek kendilerini ve varlıklarını  göstermek isteyen gençlerin eserlerinden oluşuyor.

Bugün saat 16.00’da açılacak sergi, 31 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

24/12/2022 10:06
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