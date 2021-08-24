Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 20.08.2021 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü HİKMET YUNUS KAYA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü futbolcusu EFECAN KARACA'nın 21.08.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ALTAY Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 21.08.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 23.08.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı BURAK ELMAS'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 20.08.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalardaki "hakaretler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı BURAK ELMAS'ın 20.08.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapmış olduğu ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- EYÜPSPOR Kulübü'nün 21.08.2021 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 9/4 maddesi uyarınca, 2021-2022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü'nün 22.08.2021 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-MENEMENSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü görevlisi OKTAY KARADAĞ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 22.08.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-KOCAELİSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/8 ve 4/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 22.08.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-KOCAELİSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 23.08.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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24/08/2021 20:56