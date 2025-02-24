Burak Kılıç’ın ölümüne neden olan sürücü serbest

Gazimağusa’da Çanakkale Göleti önlerinde, 32 yaşındaki yaya Buğra Kılıç’ın ölümüyle ilgili tutuklanan Mehmet Kıstı bu sabah mahkemeye çıkarılarak 100 bin TL teminata bağlandı.

Gazimağusa’da Çanakkale Göleti önlerinde, 32 yaşındaki yaya Buğra Kılıç’ın ölümüyle ilgili tutuklanan Mehmet Kıstı bu sabah mahkemeye çıkarılarak 100 bin TL teminata bağlandı. Mahkeme Mehmet Kıstı’nın sürüş ehliyetine el koydu.

Kıstı, ileride yargılanacak.

KAYNAK: MHA