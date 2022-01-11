Burak Koçar transferi yönetmeliğe takıldı

Ligin ilk yarısında Gönyeli'de forma giyen Burak Koçar için 1. Lig temsilcisi Miracle Değirmenlik ile anlaşmaya varılmasına rağmen Transfer Yönetmeliği transferin gerçekleşmesine engel oldu.

Sezon öncesi M.A.Yeşilova'dan Göçmenköy'e transfer olan Burak sonrasında Gönyeli'ye kiralık olarak katılmıştı. Yönetmeliğe göre futbolcu bir sezonda iki transfer işlemi gerçekleştirebiliyor. Burak Koçar bu iki transfer işlemini sezon öncesinde yaptığı için ara transfer döneminde yeni bir işlem yapılamıyor.

İlgili madde konusunda bilgisi olmayan Gönyeli ile M. Değirmenlik kulüpleri anlaşmaya varmasına rağmen transferin yönetmeliğe uygun olmadığı taraflara federasyon yetkilileri tarafından bildirildi. Bu durumda Burak ya Gönyeli'de kiralık forma giymeye devam edecek ya da bonservisinin bulunduğu Göçmenköy'e dönecek.

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11/01/2022 15:43