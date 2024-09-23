Burak Maviş: Güvenli ve rahat bir sınıfta yeni şeyler öğrenmek her çocuğun hakkı olmalı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile okullardaki eksikliklere dikkat çekti.

Maviş'in paylaşımı şöyle:

Oğlumuz büyüyor. Bugün ilkokulda ilk gününü yaşarken, hepimiz için unutulmaz bir anı daha defterimize ekledik. Fakat bu heyecanın yanında, eğitim hayatımızın devam ettiği koşullarla bir kez daha yüzleştik—hem geçici hem de yetersiz.

Düşünün ki, soğuk kış günlerinde elleriniz üşüyerek ders yapmaya çalışıyorsunuz ya da yazın kavurucu sıcağında nefes almakta zorlanıyorsunuz. Sizi çevreleyen duvarlar ince, dışarıdaki gürültü sürekli dikkat dağıtıyor. Kalıcı, sıcak, ve arkadaşlarınızla dolu renkli bir okul hayali yerine, konteyner sınıfın sınırları içinde öğrenmeye çalışmak sizi kaygılandırmaz mıydı?

Ama biz, tüm bu zorluklara rağmen, mahallemizden, okulumuzdan, ve kamusal eğitimden vazgeçmedik. Kolay bir yol seçip, yalnızca kendimizi kurtarmaya çalışmak yerine; mücadeleye devam etmeyi, bu yolda birlikte yürümeyi tercih ettik. Ve bu seçimimizden mutluyuz.

Bir çocuğun en büyük isteği, tıpkı diğer çocuklar gibi güvenli ve rahat bir sınıfta oyunlar oynayıp yeni şeyler öğrenmek değil midir? Bu hak, her çocuğun hakkı olmalı. Biz de bu hakkı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.