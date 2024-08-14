Burak Maviş: Okullar ömürlerini yitirdi, stent takarak ömürlerini uzatıyoruz

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, okulların mevcut durumunu değerlendirdi. Haber Kıbrıs ekibi ve Maviş, eğitimde yaşanan altyapı sorunlarını yerinde incelemek amacıyla sırasıyla Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Hamitköy İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu ve Şehit Yalçın İlkokulu’nu ziyaret etti.

"Öğrenciler konteynerlerde eğitim görüyor"

Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’ndaki incelemeleri sırasında konuşan Maviş, Şubat ayında terk edilen okul binalarının hala yıkılmadığını ve öğrencilerin konteynerlerde eğitim görmeye devam ettiğini ifade etti. Bu durumun öğrencilerin laboratuvar, atölye, resim ve müzik odaları gibi önemli alanları kaybetmelerine yol açtığını vurgulayan Maviş, "Öğrenciler şu anda sadece teneffüslerde spor yapma imkanına sahip. Eğitim, dört duvar arasında yapılmıyor, öğrencilerin oyun ve spor alanlarına da ihtiyacı var" dedi.

"Güçlendirme çalışmaları belirsiz"

Hamitköy İlkokulu’nda da benzer sorunların yaşandığını belirten Maviş, burada da konteynerlerin tamamlanmamış olduğunu ve okulun diğer kısmında güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Eylül ayına kadar çalışmaların tamamlanıp tamamlanmayacağının belirsiz olduğuna dikkat çeken Maviş, müteahhit ve kontrolörlerin bu konuda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

"Yeni okullar inşa edilmeli"

Necati Taşkın İlkokulu’nda yapılan incelemelerde ise, 1974 sonrası inşa edilen okulun 8 sınıfının yıkıldığını belirten Maviş, bu sınıfların yerine konteyner yerleştirileceğini söyledi. Maviş, mevcut okulların ömürlerini tamamladığını ve yeni okullara ihtiyaç olduğunu vurguladı. "Bu okulların ömrünü uzatmaya çalışıyoruz, fakat artık yeni okullar inşa edilmesi gerekiyor" dedi.

"Şehit Yalçın İlkokulu konteyner okula dönüştü"

Şehit Yalçın İlkokulu'nda ise binanın yıkıldığını ve yerinde konteynerlerin yerleştirildiğini belirten Maviş, "Bu okul, konteyner okula dönüştü, hiçbir binası kullanılmayacak" ifadelerini kullandı. Eğitim Bakanı’nın durumu yerinde incelediğini belirten Maviş, "Bakanın önerisi okulun başka bir yere taşınmaması ve mevcut alanda konteyner sınıflarla eğitime devam edilmesi yönünde. Ancak bu durumda öğrencilerin oyun ve spor alanları daralacak, laboratuvar ve atölyeler kullanılamayacak" dedi.

"Konteyner okul çözüm değil"

Maviş, eğitimde konteyner sınıfı kabul ettiklerini, ancak konteyner okulu kabul etmediklerini belirterek, "Bu, öğrencilerin hakkı değil. 16 Eylül’de okulların bu haliyle açılması durumunda güvenlik kaygılarımız var" dedi. Eğitimde reform yapılması gerektiğini vurgulayan Maviş, "Okulların durumunu göz önüne alarak cesaretli adımlar atılmalı. Bu toplum, savaş ortamında eğitim almak zorunda kalmamalı" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.